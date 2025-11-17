Виза забавя дебюта на Джордан Айб за Локо (София)

Звездното попълнение на Локомотив (София) Джордан Айб ще се забави с дебюта си за тима. Причината е изваждането на работната му виза, която почти сигурно няма да пристигне преди гостуването на Черно море, за да бъде осигурен с картотека, твърди "Тема Спорт". Двубоят на "Тича" е в събота от 14:30 часа.

Както е известно, Великобритания е извън Европейския съюз, което значително ще забави издаването на необходимата документация и процедурата е доста тромава. В същото време 29-годишният Айб има да наваксва и с подготовката. Той е показал задоволителна форма, но ще трябва още да подобри фитнес показателите си, за да може да бъде използван от Станислав Генчев. Той тренира няколко дни с "червено-черните и ще му е необходимо време за адаптация.