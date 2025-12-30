Георги Мечечиев: Основната ни цел е да останем в групата! Нека хората не очакват чудеса

Георги Мечечиев застана начело на Гигант (Съединение) за втори път.

По време на предишния си престой през сезон 2022/2023 Гигантите завършиха на 3 място в крайното класиране в първенството, а за Купата на България бе елиминиран Добруджа, а на 1/16-финалите ЦСКА буквално се отърва, след като спечели с дузпи.

„Благодаря за поканата отново да бъда начело на Гигант (Съединение). Уважавам хората тук – и кмета, и Добри Козарев, така че за мен не е ново и непознато да работя с тях. Труден момент е, дойдох да помогна и се надявам с общи усилия да успеем да се справим. Щом Добри Козарев е до мен, не се съмнявам, че ще се справим“, коментира Георги Мечечиев пред официалния сайт на Гигант.

„Искам обаче да бъда ясен, нека хората не очакват чудеса. Ситуацията е доста сложна и настоящият отбор няма нищо общо с този от предишния ми престой. Така че не бива да се правят сравнения. Основната ни цел е да останем в групата. Щом нямаме 34 точки, които гарантират оставане, значи това е целта ни през пролетта… Да, не се шегувам. Това е истината. Нека първо постигнем това, а след това ще мислим за следващи цели“, добави още наставникът.

„Следващата ни цел е да обиграваме отбора. Реално познавам 5-6 футболисти от този състав, които знаят моя начин на работа. Но затова е предстоящата зимна подготовка, да преценим кой ще пасва на отбора и кой не. Искам да бъда пределно ясен – с по една тренировка на седмица няма да стане. Искам да работя със сериозни хора. Несериозни хора нямат място в Гигант (Съединение). Независимо кой как се казва и с какъв статут е бил до момента. Искам сериозна и отговорна работа“, каза още Мечечиев.

„Мястото, на което се намира Гигант в момента, не отговаря на изграденото име в последните години. Така че трябва да се опитаме да го подобрим“, завърши специалистът.