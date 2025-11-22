Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

  • 22 ное 2025 | 08:00
  • 857
  • 2

Съставите на Черно море и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича” е с начален час 14:30, а главен съдия ще бъде Георги Гинчев.

Домакините към момента поделят третото място с Локомотив (Пловдив). И двата тима са с по 27 точки, което е на осем от лидера Левски. Вторият ЦСКА 1948 пък е с 30. Гостите от своя страна са на 11-а позиция с 16 точки, така че опасната зона е само на две точки и “железничарите” се нуждаят от точки, за да имат спокойствие.

Черно море без Живко Атанасов срещу Локо (София)
Черно море без Живко Атанасов срещу Локо (София)

Двата тима влязоха в паузата за националите отбори в различно настроение. Варненци победиха с 1:0 като гост ЦСКА 1948, докато съставът от София загуби със същия резултат като домакин от Ботев (Враца).

Виза забавя дебюта на Джордан Айб за Локо (София)
Виза забавя дебюта на Джордан Айб за Локо (София)

Наставникът на “моряците” Илиан Илиев няма да може да използва Живко Атанасов, Берк Бейхан и Димитър Тонев. За сметка на това Георги Лазаров вече е на линия, след като изкара вирусно заболяване. Станислав Генчев пък все още няма да може да използва новото попълнение Джордан Айб, който все още не е с уредени документи.

Двата тима вече играха един срещу друг през този сезон, като в първия кръг на шампионата срещата завърши 1:1. Асен Чандъров бе точен за Черно море, докато за Локомотив се разписа Анте Аралица.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Гьоко Хаджиевски: Създадохме голови ситуации

Гьоко Хаджиевски: Създадохме голови ситуации

  • 21 ное 2025 | 20:19
  • 1254
  • 1
Сагерас: Искахме трите точки, но заради червения картон не се получи

Сагерас: Искахме трите точки, но заради червения картон не се получи

  • 21 ное 2025 | 20:05
  • 1028
  • 3
Гаврилов: С оглед на това, че бяхме с човек по-малко, точката е добре

Гаврилов: С оглед на това, че бяхме с човек по-малко, точката е добре

  • 21 ное 2025 | 19:55
  • 952
  • 0
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 31398
  • 31
Михтарски: Липсва ни нюхът пред гола

Михтарски: Липсва ни нюхът пред гола

  • 21 ное 2025 | 18:09
  • 1780
  • 0
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 33857
  • 68
Виж всички

Водещи Новини

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 5403
  • 0
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 2822
  • 2
Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

  • 22 ное 2025 | 08:39
  • 299
  • 0
Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

  • 22 ное 2025 | 07:30
  • 987
  • 1
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 1288
  • 0