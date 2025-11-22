Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Съставите на Черно море и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича” е с начален час 14:30, а главен съдия ще бъде Георги Гинчев.

Домакините към момента поделят третото място с Локомотив (Пловдив). И двата тима са с по 27 точки, което е на осем от лидера Левски. Вторият ЦСКА 1948 пък е с 30. Гостите от своя страна са на 11-а позиция с 16 точки, така че опасната зона е само на две точки и “железничарите” се нуждаят от точки, за да имат спокойствие.

Черно море без Живко Атанасов срещу Локо (София)

Двата тима влязоха в паузата за националите отбори в различно настроение. Варненци победиха с 1:0 като гост ЦСКА 1948, докато съставът от София загуби със същия резултат като домакин от Ботев (Враца).

Виза забавя дебюта на Джордан Айб за Локо (София)

Наставникът на “моряците” Илиан Илиев няма да може да използва Живко Атанасов, Берк Бейхан и Димитър Тонев. За сметка на това Георги Лазаров вече е на линия, след като изкара вирусно заболяване. Станислав Генчев пък все още няма да може да използва новото попълнение Джордан Айб, който все още не е с уредени документи.

Двата тима вече играха един срещу друг през този сезон, като в първия кръг на шампионата срещата завърши 1:1. Асен Чандъров бе точен за Черно море, докато за Локомотив се разписа Анте Аралица.