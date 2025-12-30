ЦСКА поздрави армейска легенда

Днес бившият полузащитник на ЦСКА Ивайло Киров празнува своя 60-годишен юбилей. Киров носи червената фланелка от 1984 до 1994 година, като изиграва общо 252 мача за армейския клуб, в които отбелязва 46 попадения. С ЦСКА участва в 25 мача в евротурнирите и е полуфиналист в КНК през 1989 и четвъртфиналист за КЕШ през 1990 г.

Ивайло Киров е четирикратен шампион на България с ЦСКА през 1987, 1989, 1990 и 1992 г., петкратен носител на Купата на България през 1985, 1987, 1988, 1989 и 1993 г., четирикратен носител на Купата на Съветската армия през 1985, 1986, 1989 и 1990 г. и носител на Суперкупата на България през 1989 г.



"ЦСКА желае на Ивайло Киров много здраве, щастие, късмет, лични и професионални успехи!", написаха "червените" на своя официален сайт.