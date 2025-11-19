Сериозни контроли за Локо (София) в Турция

Локомотив София е почти готов със списъка с контроли по време на лагера в Турция. "Червено-черните" са първият отбор у нас, който може да се похвали, че е свършил вече тази работа. Тимът ще се готви в района на Анталия от 10 до 27 януари. Засега са подписани договори за три от проверките, а за две се водят последните преговори, но и те могат да се броят за сигурни.

Уредени са спаринги с елитните чешки и словашки Злин и Подбрезова. Също и със сръбския Радник Сурдулица. Почти е сигурно още, че Локо София ще мери сили с полския Лехия Гданск и украинския Заря Луганск.

На този етап "червено-черните" не предвиждат контрола у нас. Клубът вече работи и по селекцията. Както е известно, преди дни Локомотив подписа със звездно попълнение - бившия играч на Ливърпул Джордън Ибе.