Без наказания за пилотите на Мерцедес след квалификацията в Лас Вегас

Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели се разминаха без наказания, след като отборът на Сребърните стрели беше разселдван след квалификацията за Гран При на Лас Вегас.
Екипът от Бракли беше разселдван за това, че не е предал навреме информацията за настройките на колите на Ръсел и Антонели, което е пряко нарушение на правилата. Тази информация е необходима, за да може ФИА да следи за спазването на правилата за закрития парк, които влизат в сила от началото на квалификацията.
От Мерцедес обаче се демонстрирали пред стюардите в Града на греха, че те са изпратили преди крайния срок имейлите с нужната документация за настройките на двата автомобила. Въпросните имейли обаче не са били получени навреме заради проблем с IT сигуността, което напълно оневинява Сребърните стрели и позволя на Ръсел и Антонели да запазят своите стартови позиции. Миналогодишният победител в Лас Вегас Ръсел ще потегли от четвъртото място, докато Антонели ще се нареди на 17-тото място след отпадането си още в Q1.
