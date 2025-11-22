Без наказания за пилотите на Мерцедес след квалификацията в Лас Вегас

Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели се разминаха без наказания, след като отборът на Сребърните стрели беше разселдван след квалификацията за Гран При на Лас Вегас.

Tricky conditions out there in Quali 🌧️ It's P4 for George and P17 for Kimi on the Las Vegas GP grid pic.twitter.com/i6gBC7xwG7 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 22, 2025

Екипът от Бракли беше разселдван за това, че не е предал навреме информацията за настройките на колите на Ръсел и Антонели, което е пряко нарушение на правилата. Тази информация е необходима, за да може ФИА да следи за спазването на правилата за закрития парк, които влизат в сила от началото на квалификацията.

От Мерцедес обаче се демонстрирали пред стюардите в Града на греха, че те са изпратили преди крайния срок имейлите с нужната документация за настройките на двата автомобила. Въпросните имейли обаче не са били получени навреме заради проблем с IT сигуността, което напълно оневинява Сребърните стрели и позволя на Ръсел и Антонели да запазят своите стартови позиции. Миналогодишният победител в Лас Вегас Ръсел ще потегли от четвъртото място, докато Антонели ще се нареди на 17-тото място след отпадането си още в Q1.

