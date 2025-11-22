Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рен
  3. Монако допусна тежка загуба в дебюта на Погба

Монако допусна тежка загуба в дебюта на Погба

  • 22 ное 2025 | 22:35
  • 403
  • 0
Монако допусна тежка загуба в дебюта на Погба

Бившата звезда на Ювентус и Манчестър Юнайтед Пол Погба официално се завърна на терена. 32-годишният халф направи дебют за Монако в двубоя срещу Рен от 13-тия кръг на Лига 1, загубен с 1:4. Погба се появи като резерва в 85-ата минута, влизайки на мястото на Мамаду Кулибали.

Погба не беше играл в официален мач от септември 2023 година. Неговото отсъствие продължи точно 811 дни. В този период той изтърпя наказание за употреба на допинг, което изтече през март.

Срещата съвсем не се разви по вкуса на Монако. Преди почивката "монегаските" имаха надмощие, но се оказаха в ролята на догонващи след попадение на Абделхамид Аит Будлал в 20-ата минута.

Веднага след почивката Мади Камара удвои преднината на Рен, а ситуацията за Монако се усложни още повече в 66-ата минута, когато Денис Закария получи директен червен картон.

В 73-тата минута интригата окончателно изчезна след попадението на Брийл Емболо, а не след дълго Людовик Блас се разписа от дузпа за 4:0. Почетния гол за Монако отбеляза Мика Бирет в добавеното време.

Влизането на Погба в игра беше посрещнато с бурни овации от публиката на стадион „Роазон Парк“, която аплодира и първите му докосвания на топката.

Двубоят днес беше първи за бившия френски национал в Лига 1. Световният шампион от 2018 година никога не беше играл професионално вродината си.

Третата поредна загуба остави Монако на 8-о място в класирането. Отборът на Себастиен Поконьоли има 20 точки, а Рен е 5-и с актив от 21 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

  • 22 ное 2025 | 21:32
  • 504
  • 0
Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

  • 22 ное 2025 | 21:29
  • 609
  • 0
Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 22 ное 2025 | 21:27
  • 12370
  • 15
Копа Судамерикана: Ланус 0:0 Атлетико Минейро

Копа Судамерикана: Ланус 0:0 Атлетико Минейро

  • 22 ное 2025 | 22:00
  • 2512
  • 0
ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

  • 22 ное 2025 | 21:07
  • 364
  • 0
Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

  • 22 ное 2025 | 21:04
  • 6862
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 96044
  • 502
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 23526
  • 22
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 7659
  • 63
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 40006
  • 75
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 29307
  • 72
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 27778
  • 381