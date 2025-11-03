Популярни
»
  Монако
  2. Монако
  Нова контузия отлага завръщането на Погба на терена

  • 3 ное 2025 | 16:42
  • 532
  • 0
Дебютът на френската звезда Пол Погба за Монако отново беше отложен заради разтежение на глезена на футболиста, потвърди старши треньорът Себастиен Поконьоли, цитиран от изданието Get French Football News. 32-годишният полузащитник, който не е играл от 26 месеца, е получил травмата по време на тренировка в края на миналата седмица, преди определянето на групата на Монако за домакинството срещу ФК Париж в събота. Точният срок за възстановяването му не е ясен, но целта е Погба да бъде готов след паузата за националните отбори.

Треньорът на Монако коментира завръщането на Погба

"Периодът за възстановяването му може да варира между няколко дни или една-две седмици", коментира Поконьоли и добави: "Ще можем да потвърдим това следващата седмица. Той има навяхване от втора степен. Това е всичко, което мога да ви кажа засега. Следващата седмица ще има още един преглед."

Контузията е последната от поредица дребни проблеми, които измъчват Пол Погба, откакто започна да следва строга фитнес програма във френския клуб. Погба подписа с Монако като свободен агент през юни тази 2025-а, ангажирайки се с двегодишен договор.

"Търпение, Божият план идва в най-подходящия момент", написа французинът в социалните мрежи по повод отлагането на дебюта му.

Снимки: Gettyimages

