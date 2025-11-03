Нова контузия отлага завръщането на Погба на терена

Дебютът на френската звезда Пол Погба за Монако отново беше отложен заради разтежение на глезена на футболиста, потвърди старши треньорът Себастиен Поконьоли, цитиран от изданието Get French Football News. 32-годишният полузащитник, който не е играл от 26 месеца, е получил травмата по време на тренировка в края на миналата седмица, преди определянето на групата на Монако за домакинството срещу ФК Париж в събота. Точният срок за възстановяването му не е ясен, но целта е Погба да бъде готов след паузата за националните отбори.

Треньорът на Монако коментира завръщането на Погба

"Периодът за възстановяването му може да варира между няколко дни или една-две седмици", коментира Поконьоли и добави: "Ще можем да потвърдим това следващата седмица. Той има навяхване от втора степен. Това е всичко, което мога да ви кажа засега. Следващата седмица ще има още един преглед."

Контузията е последната от поредица дребни проблеми, които измъчват Пол Погба, откакто започна да следва строга фитнес програма във френския клуб. Погба подписа с Монако като свободен агент през юни тази 2025-а, ангажирайки се с двегодишен договор.

"Търпение, Божият план идва в най-подходящия момент", написа французинът в социалните мрежи по повод отлагането на дебюта му.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages