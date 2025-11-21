Погба е още по-близо до целта

Халфът на Монако Пол Погба е с една крачка по-близо до дългоочакваното си завръщане в игра, след като бе включен в групата на монегаските за утрешния мач с Рен. 32-годишният французин се присъедини към тима от княжеството през лятото като свободен агент, след като изтърпя наказание от 19 месеца за употребата на допинг. Санкцията първоначално бе в размер на четири години, но бе редуцирана от Спортния арбитражен съд.

Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените

Погба се гласеше да дебютира още в срещата с Ланс на 8 ноември, но контузия в глезена в последния момент отложи завръщането му. Последният му официален мач бе през септември 2023 година, когато с екипа на Ювентус излезе срещу Емполи.

“Опитваме се да му помогнем да достигне пълния си потенциал, така че отборът да спечели от това. Пол има качествата да се адаптира към това, което искаме да внедрим в халфовата линия - не е загубил визията или техниката си. Той ще допринесе и със своя опит и лидерски качества, както на терена, така и извън него”, заяви треньорът на Монако Себастиан Поконьоли.

The wait is over 🔙



Paul Pogba is back pic.twitter.com/ekDCuke0qn — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 21, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago