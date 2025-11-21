Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Погба е още по-близо до целта

Погба е още по-близо до целта

  • 21 ное 2025 | 19:56
  • 699
  • 2
Погба е още по-близо до целта

Халфът на Монако Пол Погба е с една крачка по-близо до дългоочакваното си завръщане в игра, след като бе включен в групата на монегаските за утрешния мач с Рен. 32-годишният французин се присъедини към тима от княжеството през лятото като свободен агент, след като изтърпя наказание от 19 месеца за употребата на допинг. Санкцията първоначално бе в размер на четири години, но бе редуцирана от Спортния арбитражен съд.

Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените
Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените

Погба се гласеше да дебютира още в срещата с Ланс на 8 ноември, но контузия в глезена в последния момент отложи завръщането му. Последният му официален мач бе през септември 2023 година, когато с екипа на Ювентус излезе срещу Емполи.

“Опитваме се да му помогнем да достигне пълния си потенциал, така че отборът да спечели от това. Пол има качествата да се адаптира към това, което искаме да внедрим в халфовата линия - не е загубил визията или техниката си. Той ще допринесе и със своя опит и лидерски качества, както на терена, така и извън него”, заяви треньорът на Монако Себастиан Поконьоли.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

  • 21 ное 2025 | 15:30
  • 7027
  • 13
Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

  • 21 ное 2025 | 14:41
  • 1244
  • 0
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  • 21 ное 2025 | 14:33
  • 874
  • 0
Гуардиола: Сезонът започва сега

Гуардиола: Сезонът започва сега

  • 21 ное 2025 | 14:23
  • 1528
  • 4
Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

  • 21 ное 2025 | 14:18
  • 610
  • 2
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  • 21 ное 2025 | 13:56
  • 7366
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 17131
  • 41
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 15853
  • 24
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

  • 21 ное 2025 | 20:20
  • 501
  • 0
Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

  • 21 ное 2025 | 20:25
  • 201
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 14364
  • 47
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 10229
  • 8