  2. Монако
  3. Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените

Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените

  • 19 ное 2025 | 14:04
  • 341
  • 0
Пол Погба е на крачка от завръщането си след 26 месеца извън терените

Полузащитникът Пол Погба е напълно възстановен от всичките си физически проблеми в последните седмици и ще може да се завърне в игра за Монако срещу Рен този уикенд, информира френската преса. Бившият халф на Ювентус и Манчестър Юнайтед не е бил на терена от 26 месеца и премина през редица тежки моменти като наказание за допинг, контузии и сериозни скандали, които доведоха до съдебна битка със собствения му брат. За последно Погба записа 28 минути с екипа на “бианконерите” на 3 септември 2023 година срещу Емполи. В последните седмици на няколко пъти бившият френски национал бе близо до първото си появяване с екипа на Монако, но в крайна сметка то бе отлагано поради различни леки травми.

Монако излъга Бодьо/Глимт в Норвегия
Монако излъга Бодьо/Глимт в Норвегия

Пол Погба се присъедини към Монако през лятото на 2025-а година, когато се присъедини към отбора като свободен агент и подписа договор за две години. Първоначалният план бе той да възстанови физическата си форма след дългото отсъствие от терена, но поредицата от различни травми възпрепятстваше тези усилия, но сега той е много близо до тази последна крачка. Тимът от Княжеството пък прави противоречив сезон до момента и се намира едва на шестата позиция в Лига 1. Наскоро Монако се раздели и с досегашния си наставник Ади Хютер и бе поет от направилия истински фурор в Белгия Сеастиен Поконьоли.

Снимки: Gettyimages

