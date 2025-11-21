Върнали книжката на Циципас?

Двукратният финалист от Големия шлем и 34-ти в света Стефанос Циципас не е с отнета шофьорска книжка за превишена скорост. Адвокатът на гръцкия тенисист - Танасис Папатанасиу, потвърди инцидента, но уточни, че автомобилът е бил управляван от друго лице.

„Относно инцидента, който стана публично достояние, колата е била управлявана от трето лице. Въпросът за глобата и отнемането на книжката е решен“, цитира думите на адвоката tennisnews.gr.

По-рано беше съобщено, че записи от охранителни камери са заснели автомобила на Циципас, който се движи с 210 км/ч по околовръстния път на Атина при ограничение на скоростта между 100 до 130 км/ч на различните участъци.

Снимки: Imago