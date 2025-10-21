Популярни
Циципас се оттегли от турнира във Виена

  • 21 окт 2025 | 20:31
  • 126
  • 0
Циципас се оттегли от турнира във Виена

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас се оттегли от турнира на твърди кортове в австрийската столица Виена от сериите АТР 500 с награден фонд 2 736 875 евро.

"За съжаление, Стефанос Циципас се оттегли от надпреварата заради контузия на гърба. Той ще бъде заменен от "щастливия губещ" Хамад Меджедович", обявиха организаторите в социалните мрежи.

"Оздравявай бързо и се надяваме да те видим отново следващата година, Стефанос", добавиха още от турнира, обръщайки се към гърка.

В двубой от първия кръг участващият с "уайлд кард" представител на домакините Филип Мисолич елиминира аржентинеца Камило Уго Карабели със 7:5, 7:6(6) след два часа и 16 минути игра.

Мисолич ще се изправи срещу третия поставен Алекс де Минор (Австралия) в следващия етап.

Британецът Камерън Нори отстрани седмия поставен Андрей Рубльов (Русия) с 6:2, 6:7(5), 6:2 за два часа и седем минути игра. Нори доминираше в първия сет, поведе с 5:1 и го спечели с 6:2. Във втората част обаче Рубльов навакса пасив от 3:5 до преднина от 6:5 и се наложи в тайбрека. Ранен пробив в началото на решителния трети сет позволи на Нори да дръпна с 3:0 и да приключи срещата с първия си мачбол при 6:2.

Успех на старта постигна и Томас Мартин Ечевери (Аржентина), който се наложи над участващия с "уайлд кард" Николай Будков Кяер (Норвегия) с 6:3, 6:3 в мач, продължил само 70 минути.

