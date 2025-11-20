Популярни
Отнеха шофьорската книжка на Стефанос Циципас

  20 ное 2025 | 16:34
Отнеха шофьорската книжка на Стефанос Циципас

Двукратният финалист от Големия шлем и номер 34 в света Стефанос Циципас от Гърция е с отнета шофьорска книжка за една година заради превишена скорост и е глобен с 2000 евро, съобщи Greek City Times.

Според информацията, системи за наблюдение са записали тенисиста да шофира автомобила си с 210 км/ч по околовръстния път на Атина. Ограничението на скоростта в този участък варира от 100 до 130 км/ч на различни места.

През сезон 2025 Циципас спечели турнира ATP-500 в Дубай (ОАЕ). Миналия месец гъркът изигра един мач на демонстративния турнир Six Kings Slam в Саудитска Арабия. Там той загуби от италианеца Яник Синер и получи 1,5 милиона долара от наградния фонд.  Циципас не участва в последните няколко турнири заради травма.

