Радукану изпитала “странно чувство” при завръщането си на корта

Ема Радукану каза, че е изпитала "странно чувство" да се завърне на корта след повече от два месеца отсъствие, но битката й в три сета с Мария Сакари на турнира "Юнайтед къп" във вторник й е дала увереност, че може спокойно да увеличи натоварването в тренировките.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година се оттегли от планирания си мач с Наоми Осака на турнира за смесени отбори в неделя поради контузия на стъпалото, получена в края на миналата година, но успя да се изправи срещу гъркинята Сакари в Пърт.

23-годишната състезателка загуби с 3:6, 6:3, 1:6, а Великобритания отпадна от надпреварата, но Радукану видя позитиви в завръщането си.

„Доста съм доволна от това как успях да изиграя мач в три сета. Като се има предвид, че имах само пет или шест гейма на тренировка, това е голям напредък за мен“, каза тя пред медиите.

Радукану имаше доста травми през 2025-а. Тя достигна четвъртфиналите на турнира в Маями, преди да прекрати сезона си преждевременно.

„Бяха добри два месеца и повече, в които не играх. Беше трудно да увелича натоварването. Мисля, че способността да се боря в три сета, след като не играх дълго време, ми дава увереност за това, което мога да направя, когато тренирам повече. Първоначално се чувстваш малко чужд на корта, в първия сет, просто играейки отново точки. Сега знам, че трябва да се събера, да продължа да работя , коментира британката, цитирана от агенция Ройтерс.

Радукану ще се завърне в игра на турнира в Хобърт, който започва на 12 януари, преди Откритото първенство на Австралия, първи турнир от Големия шлем за годината, да започне на 18 януари.