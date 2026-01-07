Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор отново на корта в четвъртък

Григор отново на корта в четвъртък

  • 7 яну 2026 | 12:34
  • 1520
  • 0

Григор Димитров ще изиграе втория си мач от АТР 250 турнира в Бризбън в четвъртък. Негов съперник ще бъде белгиецът Рафаел Колиньон, който премина през квалификациите и елиминира Денис Шаповалов в първи кръг. Мачът между двамата е поставен под №4 в програмата на централния корт “Пат Рафтър Арена” и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

Димитров и Колиньон не са се срещали досега на корта. Най-добрият български тенисист направи обещаващо начало на сезон 2026, след като във вторник изигра фантастичен мач и победи убедително Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 за 66 минути на старта в Бризбън. Турнирът в австралийския пристанищен град е един от любимите му, като той е ставал два пъти шампион там.

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Заемащият 84-о място в световната ранглиста Рафаел Колиньон от своя страна се превърна в една от приятните изненади на изминалия сезон. 23-годишният белгиец нямаше спечелен мач на ниво АТР до началото на 2025-а, но към настоящия момент вече може да се похвали с победи над тенисисти като Алекс де Минор, Каспер Рууд, Стан Вавринка, Корентен Муте, Алехандро Давидович Фокина и Фабио Фонини, макар някои от тях да са постигнати в "Чаланджър" турнири. От наградни фондове Колиньон е спечелил над 800 000 долара.

Той бе включен в отбора на Белгия за квалификацията срещу България от Световната група на Купа “Дейвис”, неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Белгийците са полуфиналисти в последното издание на турнира и №4 в тазгодишната схема на пресявките.

Гришо след победата: Заслужаваха си мрачните моменти
Гришо след победата: Заслужаваха си мрачните моменти
