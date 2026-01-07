Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Аманда Анисимова продължава в третия кръг в Бризбън

Аманда Анисимова продължава в третия кръг в Бризбън

  • 7 яну 2026 | 12:52
  • 254
  • 0
Аманда Анисимова продължава в третия кръг в Бризбън

Номер 3 в световната ранглиста при жените Аманда Анисимова (САЩ) преодоля втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове УТА 500 в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 1.69 милиона долара.

Американката победи участващата с "уайлд кард" Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:1, 6:3 в мач, продължил малко над час. Анисимова допусна само един пробив, като самата тя осъществи пет, включително и при 5:3 във втория сет.

В третия кръг 24-годишната тенисистка ще срещне Марта Костюк (Украйна), която по-рано през деня спечели срещу „щастливата губеща“ от квалификациите Юлия Путинцева (Казахстан) с 6:7(5), 6:1, 6:0.

Поставената под номер 4 Джесика Пегула (САЩ) започна участието си с успех срещу рускинята Анна Калинская с 6:2, 2:6, 6:4 за близо два часа игра. Американката беше по-ефективна и на първи, и на втори сервис, за да триумфира. В следващия кръг Пегула ще се изправи срещу украинката Даяна Ястремска, която се наложи над Лейла Фернандес (Канада) с 6:1, 6:2.

Финалистката от 2018 година Аляксандра Саснович (Беларус) победи 14-ата в света Клара Таусон (Дания) с 6:2, 6:3 за час и 21 минути. Саснович спечели 85,7% от разиграванията след първия си сервис и осъществи общо четири пробива в двата сета. Следващата противничка на Саснович е Людмила Самсонова, която елиминира 17-годишната представителка на домакините Емерсън Джоунс с 6:4, 6:1.

Рускинята Мира Андреева постигна успех срещу квалификантката Оливия Гадецки (Австралия) с 4:6, 6:1, 6:2. Деветата в света Андреева реализира 5 от 10-те си точки за пробив и не срещна затруднения във втория и третия сет, затваряйки мача след час и 51 минути на корта. В следващия кръг Андреева ще играе срещу Линда Носкова (Чехия), която отстрани полякинята Магдалена Фрех с 6:7(7), 6:4, 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов започна с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия

Иван Иванов започна с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия

  • 7 яну 2026 | 05:35
  • 3461
  • 0
Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Египет

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Египет

  • 6 яну 2026 | 18:55
  • 626
  • 1
Белгия обяви състав с четирима тенисисти от топ 100 в световните ранглисти за мача с България

Белгия обяви състав с четирима тенисисти от топ 100 в световните ранглисти за мача с България

  • 6 яну 2026 | 18:36
  • 1574
  • 3
Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия

  • 6 яну 2026 | 16:54
  • 536
  • 0
Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

  • 6 яну 2026 | 16:50
  • 512
  • 0
Австралия обърна Чехия и се класира на четвъртфинал на Юнайтед къп

Австралия обърна Чехия и се класира на четвъртфинал на Юнайтед къп

  • 6 яну 2026 | 16:32
  • 1004
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 1142
  • 4
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 2191
  • 6
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 4890
  • 14
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 13196
  • 4
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 8240
  • 1
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 33441
  • 5