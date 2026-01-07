Аманда Анисимова продължава в третия кръг в Бризбън

Номер 3 в световната ранглиста при жените Аманда Анисимова (САЩ) преодоля втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове УТА 500 в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 1.69 милиона долара.

Американката победи участващата с "уайлд кард" Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:1, 6:3 в мач, продължил малко над час. Анисимова допусна само един пробив, като самата тя осъществи пет, включително и при 5:3 във втория сет.

All business in Brisbane 💼@AnisimovaAmanda kicks off her season in emphatic style with a 6-1, 6-3 victory over Birrell!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/Huk5qDHwC9 — wta (@WTA) January 7, 2026

В третия кръг 24-годишната тенисистка ще срещне Марта Костюк (Украйна), която по-рано през деня спечели срещу „щастливата губеща“ от квалификациите Юлия Путинцева (Казахстан) с 6:7(5), 6:1, 6:0.

Поставената под номер 4 Джесика Пегула (САЩ) започна участието си с успех срещу рускинята Анна Калинская с 6:2, 2:6, 6:4 за близо два часа игра. Американката беше по-ефективна и на първи, и на втори сервис, за да триумфира. В следващия кръг Пегула ще се изправи срещу украинката Даяна Ястремска, която се наложи над Лейла Фернандес (Канада) с 6:1, 6:2.

JPeg kicks off 2026 with a dub 📸



Pegula defeats Kalinskaya to advance in Brisbane!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/3NmjE7dKaC — Tennis Channel (@TennisChannel) January 7, 2026

Финалистката от 2018 година Аляксандра Саснович (Беларус) победи 14-ата в света Клара Таусон (Дания) с 6:2, 6:3 за час и 21 минути. Саснович спечели 85,7% от разиграванията след първия си сервис и осъществи общо четири пробива в двата сета. Следващата противничка на Саснович е Людмила Самсонова, която елиминира 17-годишната представителка на домакините Емерсън Джоунс с 6:4, 6:1.

Рускинята Мира Андреева постигна успех срещу квалификантката Оливия Гадецки (Австралия) с 4:6, 6:1, 6:2. Деветата в света Андреева реализира 5 от 10-те си точки за пробив и не срещна затруднения във втория и третия сет, затваряйки мача след час и 51 минути на корта. В следващия кръг Андреева ще играе срещу Линда Носкова (Чехия), която отстрани полякинята Магдалена Фрех с 6:7(7), 6:4, 6:4.