Циципас пропуска "Мастърс"-а в Париж

  • 24 окт 2025 | 20:04
  • 224
  • 0
Бившият номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас отказа участие заради физически проблеми на турнира на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж през следващата седмица, съобщиха организаторите. Той ще бъде заменен в основната схема на надпреварата във френската столица от португалеца Нуно Боржеш.

27-годишният Циципас за последно игра в официална среща на Откритото първенство на САЩ в края на август, когато отпадна във втория кръг след поражение от германеца Даниел Алтмайер след пропуснат мачбол при 5:4 в петия сет.

Той се завърна на корта за демонстративния турнир "Шестимата крале на Шлема" в средата на октомври в Рияд (Саудитска Арабия), където загуби в два сета от италианеца Яник Синер. Гъркът беше заявил участие в надпреварата във Виена през тази седмица, но в последния момент реши да се оттегли от състезанието в австрийската столица заради болки в гърба.

Двукратният финалист в турнирите от "Големия шлем" ("Ролан Гарос" 2021 и Откритото първенство на Австралия 2023) има доста колеблив сезон 2025. С изключение на турнира в Дубай, на който достигна до финала и спечели 12-ата си титла, той няма много поводи за радост през кампанията. Циципас спечели едва 22 победи в 40 мача, като в момента заема 25-ото място в световната ранглиста.

Гъркът има два полуфинала на "Мастърса" във френската столица през 2022 и през 2023 година, когато загуби в три сета от Григор Димитров.

Най-добрият български тенисист Димитров от няколко дни е в Париж, където тренира с надеждата през следващата седмица да се завърне на корта след контузията на гръден мускул, която получи в четвъртия кръг на "Уимбълдън" в началото на юли.

Димитров не е играл от три месеца и половина заради лечението на травмата, поради което падна на 37-ото място в класацията на АТP.

