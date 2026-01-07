Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Девет българчета се класираха за втория кръг на турнир от ITF в Турция

Девет българчета се класираха за втория кръг на турнир от ITF в Турция

  • 7 яну 2026 | 08:35
  • 105
  • 0
Девет българчета се класираха за втория кръг на турнир от ITF в Турция

Девет български тенисисти се класираха за втория кръг на сингъл на турнира от категория J100 на ITF в Истанбул (Турция).

Победи днес постигнаха Браян Димов при юношите и Елеонора Тонева, Никол Иванова и Андрея Глушкова при девойките.

Квалификантът при юношите Браян Димов победи Дорук Реджеп Пала (Турция) с 6:3, 6:3. Друг квалификант, Стефан Боев, отстъпи пред №11 в схемата Иван Матвеев (Русия) с 3:6, 2:6.

Вчера за втория кръг при юношите се класираха Калоян Шиков, Борис Начев и Петър Иванчев.

Поставената под №13 при девойките Елеонора Тонева започна турнира с успех срещу Алексия Брабете (Румъния) с 6:4, 6:4.

Никол Иванова водеше с 7:5, 2:1, когато №7 в схемата Сара Николич (Австралия) се отказа.

Андрея Глушкова елиминира София Шарипова (Русия) с 6:2, 6:3.

Вчера за втория кръг при девойките се класираха Валерия Гърневска и Александра Рангелова.

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Иванов започна с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия

Иван Иванов започна с победа в Испания, Александър Василев отпадна в Норвегия

  • 7 яну 2026 | 05:35
  • 1974
  • 0
Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Египет

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Египет

  • 6 яну 2026 | 18:55
  • 584
  • 1
Белгия обяви състав с четирима тенисисти от топ 100 в световните ранглисти за мача с България

Белгия обяви състав с четирима тенисисти от топ 100 в световните ранглисти за мача с България

  • 6 яну 2026 | 18:36
  • 1351
  • 2
Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия

  • 6 яну 2026 | 16:54
  • 505
  • 0
Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

  • 6 яну 2026 | 16:50
  • 481
  • 0
Австралия обърна Чехия и се класира на четвъртфинал на Юнайтед къп

Австралия обърна Чехия и се класира на четвъртфинал на Юнайтед къп

  • 6 яну 2026 | 16:32
  • 921
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 33337
  • 160
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 18841
  • 3
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 10665
  • 7
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 13417
  • 8
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 15005
  • 16
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 5939
  • 15