Девет българчета се класираха за втория кръг на турнир от ITF в Турция

Девет български тенисисти се класираха за втория кръг на сингъл на турнира от категория J100 на ITF в Истанбул (Турция).

Победи днес постигнаха Браян Димов при юношите и Елеонора Тонева, Никол Иванова и Андрея Глушкова при девойките.

Квалификантът при юношите Браян Димов победи Дорук Реджеп Пала (Турция) с 6:3, 6:3. Друг квалификант, Стефан Боев, отстъпи пред №11 в схемата Иван Матвеев (Русия) с 3:6, 2:6.

Вчера за втория кръг при юношите се класираха Калоян Шиков, Борис Начев и Петър Иванчев.

Поставената под №13 при девойките Елеонора Тонева започна турнира с успех срещу Алексия Брабете (Румъния) с 6:4, 6:4.

Никол Иванова водеше с 7:5, 2:1, когато №7 в схемата Сара Николич (Австралия) се отказа.

Андрея Глушкова елиминира София Шарипова (Русия) с 6:2, 6:3.

Вчера за втория кръг при девойките се класираха Валерия Гърневска и Александра Рангелова.