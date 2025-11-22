Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

Бившият волейболен национал и член на УС на БФВ Димо Тонев беше специален гост в студиото на Sportal.bg в предаването Block Out. Разговорът премина през всички ключови теми в българския волейбол – назначението на Марчело Абонданца за селекционер на женския национален отбор, причините за слабото представяне на тима през лятото, перспективите пред младите таланти, историческия възход при мъжете и нуждата от сериозна инфраструктура, ако българският волейбол иска да капитализира най-успешната си година.

„Нещата с Абонданца се случиха много бързо. След неуспешното лято с женския национален отбор трябваше да вземем решение, за да успеем в бъдеще да намерим най-добрия вариант националният отбор за жени да се представи по най-добрия начин. Имаше варианти да се търси някой не толкова класен треньор, но в последствие изкристализира идеята да бъде топ треньор. Единственият топ треньор във волейбола свободен бе Абонданца“, обясни Тонев.

На следващия въпрос членът на УС на БФВ уточни и процеса:

"Президентът Любо Ганев е провел основните разговори, след като федерацията се обединила около идеята да бъде избран специалист на най-високо ниво, който е доказвал класата си навсякъде, където е работил. Тонев подчерта, че Абонданца е треньор на Фенербахче в едно от най-силните първенства в света и не е поставял никакви условия, приемайки поста."

„За основна задача има да предостави стратегия за развитие за всички тези млади състезателки, които имаме. Това са националният отбор до 21 години, които станаха четвърти на Световно първенство, това са и състезателките до 19 години, които станаха световни шампионки… както и състезателки на възраст около 24–25 години, които вече имат много мачове. Те трябва да водят младите в бъдещите битки“, каза още волейболната легенда.

Той разкри и че някои по-опитни имена няма да попадат в бъдещата селекция:

Има състезателки, които са към края на своята волейболна кариера и не искат да играят за националния тобор. Някои заявиха и миналата година, че не желаят да са част от женския национален отбор. По-опитните като Елица Василева, Христина Вучкова, Лора Китипова и Нася Димитрова не попадат в плановете на Абонданца за бъдеща селекция. Има един разширен състав от 38-40 състезателки, който като му дойде времето ще го оповестим.

На въпроса за избора между български и чужд треньор Тонев беше категоричен:

Който и да попитате в световен мащаб или тук в България, при поставени трите имена на кандидатите за селекционер при жените, ясно се вижда, че Абонданца е най-класният треньор. Най-доброият треньор като професионализъм, като успехи и въобще като всичко останало. Никога не е поставян въпроса за българин или чужденец, а кой е най добрия професионалист и треньор, и кой ще развие тези млади състезателки да играят добър волейбол.

„Ние като УС на федерацията сме си направили анализ за представянето на женския отбор на Световното. Приехме и отчета на Тони Зетова… Няма нужда да вадим неща от кухнята, но е ясно, че нещата като селекция, като тренировъчен процес и като мотивация не са били на най-доброто ниво. Това е минало, по-добре да гледаме напред“, каза Димо Тонев.

Той обърна внимание и на фактор, който може да промени бъдещето на спорта у нас.

„Това лято участвахме с шест отбора на Световно и два на Европейско. Това не се е случвало никога. След успеха на мъжкия тим това е най-успешната година на българския волейбол.“ По думите му огромният интерес от децата е шанс, който обаче се сблъсква с най-големия проблем – липсата на зали. Инфраструктурата не може да бъде оставена само на клубовете и трябва да бъде национален приоритет.

„През 2026 при жените и мъжете предстои Лига на нациите. Ако при жените целта е оставане, то при мъжете летвата е по-висока – плейофите са надграждане на постигнатото. Тази година не ни достигна един мач, следващата е в нашите възможности“, подчерта волейболната фигура.

Последният акцент в разговора беше реалистичната оценка за бъдещите очаквания към националните отбори:

„Не бива да ги товарим с прекалени очаквания. Със сигурност при мъжете ще има страшно много. Това са живи хора. Резултатите са променливо явление. Важното е, че имаме изграден състав. 90 процента от състезателите играят в чужбина, което още ще повдигне класата.“

Интервюто с Димо Тонев показа ясно: българският волейбол е в точката, в която успехите трябва да бъдат превърнати в структура и реална основа за развитие. А назначението на Абонданца е само първата крачка в тази посока в жеснкото направление.