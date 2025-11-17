Любо Ганев: С Абонданца залагаме на модела от мъжкия отбор

Президентът на БФВ Любомир Ганев представи официално новия селекционер на женския национален отбор Марчело Абонданца. Задачите на италианеца са да изгради боеспособен отбор с основа от световните и европейски шампионки до 19 години. Голямата цел пред Абонданца, федерацията и женският тим е класиране за Олимпийските игри през 2032 година.

"След проведени дебати за женското направление УС се спря да изкопираме модела при мъжете - привлякохме опитен и доказан треньор", каза президенът на БФВ Любомир Ганев. "Имаме много талантливи поколения, включително световните и европейски шампионки до 19 години. Идеята е възможно най-бързо да интегрираме тези млади състезателки в женския отбор и да се готвим за Олимпиадата 2032 година.

Затова избрахме този треньор, за да имаме боеспособен отбор за следващия олимпийски цикъл. Всички познавате Абонданца, той с готовност прие предизвикателството. Убедени сме, че имаме страхотни състезателки и от тях сега трябва да направим страхотен отбор, както направихме при мъжете. Нужна ни е много работа, много себераздаване, за да направим един задружен отбор. Целите са поставени, трябва да започнем да мечтаем", каза Любо Ганев.

"Вече е много сложно да натурализираш състезателка по волейбол. Трябва да докажем, че една волейболистка е живяла минимум 3 години в България и едва тогава FIVB решава дали ще даде разрешение след 1 година. На Леон му отне 4 години да заиграе за Полша. Ние не правим като в баскетбола, където виждате, че има една американка в националния отбор. Ние не следваме този модел, иначе имаме обещаващи чуждестранни състезателки на разположение. FIVB въведоха правило, според което вече не можеш да сменяш националните отбори, ако си играл за един. Така че евентуално може да се натурализират само млади състезателки, но за нас не е самоцел", обясни Любо Ганев.

"Абонданца има договор за 2+1 години. Ако бъдат изпълнени минималните ни изисквания, договорът ще бъде автоматично подновен", завърши президентът на БФВ.

Снимки: Борислав Цветанов