Томас Франк: Дербитата на Северен Лондон са най-важните мачове за сезона

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк говори за важността на предстоящото дерби на Северен Лондон, което ще е първо за него като треньор на “шпорите”. В неделя Хотспър гостува на “Емиратс”, като разликата между двата отбора преди този мач е осем точки в полза на лидера във временното класиране.

"Папе Сар тренира днес и е готов и на разположение. Лукас Бергвал също. Коло Муани е на линия, но трябва да играе с маска. Доминик Соланке все още не е готов. Раду Драгушин от няколко седмици тренира с отбора. Наскоро изигра първите си 45 минути от девет месеца, което се случи с отбора до 21 години. Днес тренира пълноценно и е много близо до това да попадне в групата. Бен Дейвис също тренира днес, така че и това е положително. Арчи Грей също.

Преди да вляза в клуба, знаех за дербито на Северен Лондон, но когато си в него, усещаш и чувстваш, че е важно. Това е нещо голямо. Винаги казвам, че следващият мач е най-важният мач и винаги ще го помня, но съм напълно наясно, че има два мача в годината, които са по-важни, и това е първият от тях. Готови сме. Настроени сме за това, очакваме го с нетърпение и ще направим всичко възможно, за да спечелим.“

Имам голямо доверие в отбора, който ще излезе в неделя. Въпреки че не ни харесва, Арсенал е начело в класирането с доста голяма разлика. От няколко години са много добри, но трябва да направим всичко възможно, за да преобърнем това. В неделя ще се борим и ще направим всичко, за да ги победим.

Няма съмнение, че една от битките, които трябва да спечелим в този мач, е битката при статични положения. Ако можем да я спечелим, сме на половината път, защото те са силни в този аспект от играта. Това е огромно предизвикателство. Мисля обаче, че държим рекорда за най-малко допуснати голове от статични положения, така че това също не е лоша статистика.

Арсенал е добър пример за клуб, който се придържа към процеса. Микел Артета е там от шест години и много рядко се случва да се задържиш толкова дълго на едно място във футбола. На Артета му отне около три сезона, за да започне в четвъртия да се бори за титлата. Сега е в седмия си сезон. Процесът е най-важното нещо", заяви Франк по време на днешната си пресконференция.