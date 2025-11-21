Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Томас Франк: Дербитата на Северен Лондон са най-важните мачове за сезона

Томас Франк: Дербитата на Северен Лондон са най-важните мачове за сезона

  • 21 ное 2025 | 18:09
  • 348
  • 0
Томас Франк: Дербитата на Северен Лондон са най-важните мачове за сезона

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк говори за важността на предстоящото дерби на Северен Лондон, което ще е първо за него като треньор на “шпорите”. В неделя Хотспър гостува на “Емиратс”, като разликата между двата отбора преди този мач е осем точки в полза на лидера във временното класиране.

"Папе Сар тренира днес и е готов и на разположение. Лукас Бергвал също. Коло Муани е на линия, но трябва да играе с маска. Доминик Соланке все още не е готов. Раду Драгушин от няколко седмици тренира с отбора. Наскоро изигра първите си 45 минути от девет месеца, което се случи с отбора до 21 години. Днес тренира пълноценно и е много близо до това да попадне в групата. Бен Дейвис също тренира днес, така че и това е положително. Арчи Грей също.

Преди да вляза в клуба, знаех за дербито на Северен Лондон, но когато си в него, усещаш и чувстваш, че е важно. Това е нещо голямо. Винаги казвам, че следващият мач е най-важният мач и винаги ще го помня, но съм напълно наясно, че има два мача в годината, които са по-важни, и това е първият от тях. Готови сме. Настроени сме за това, очакваме го с нетърпение и ще направим всичко възможно, за да спечелим.“

Имам голямо доверие в отбора, който ще излезе в неделя. Въпреки че не ни харесва, Арсенал е начело в класирането с доста голяма разлика. От няколко години са много добри, но трябва да направим всичко възможно, за да преобърнем това. В неделя ще се борим и ще направим всичко, за да ги победим.

Няма съмнение, че една от битките, които трябва да спечелим в този мач, е битката при статични положения. Ако можем да я спечелим, сме на половината път, защото те са силни в този аспект от играта. Това е огромно предизвикателство. Мисля обаче, че държим рекорда за най-малко допуснати голове от статични положения, така че това също не е лоша статистика.

Арсенал е добър пример за клуб, който се придържа към процеса. Микел Артета е там от шест години и много рядко се случва да се задържиш толкова дълго на едно място във футбола. На Артета му отне около три сезона, за да започне в четвъртия да се бори за титлата. Сега е в седмия си сезон. Процесът е най-важното нещо", заяви Франк по време на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

  • 21 ное 2025 | 15:30
  • 5644
  • 8
Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

  • 21 ное 2025 | 14:41
  • 1096
  • 0
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  • 21 ное 2025 | 14:33
  • 793
  • 0
Гуардиола: Сезонът започва сега

Гуардиола: Сезонът започва сега

  • 21 ное 2025 | 14:23
  • 1370
  • 2
Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

  • 21 ное 2025 | 14:18
  • 552
  • 2
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  • 21 ное 2025 | 13:56
  • 6389
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 8961
  • 21
Берое 0:0 Спартак (Варна), ВАР отмени гол за варненци, заралии с човек по-малко

Берое 0:0 Спартак (Варна), ВАР отмени гол за варненци, заралии с човек по-малко

  • 21 ное 2025 | 18:37
  • 6499
  • 13
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 9784
  • 34
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 8382
  • 4
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 7326
  • 3
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 5297
  • 0