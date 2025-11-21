Спалети не е притеснен да излезе на “Артемио Франки” като треньор на Ювентус

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети беше категоричен, че не се притеснява как ще бъде посрещнат от феновете на Фиорентина в утрешното си гостуване на “Артемио Франки”. Както е известно, тифозите на “виолетовите” изпитва неприязън към “Старата госпожа”, но опитният специалист подчерта, че неведнъж е имал визити на този стадион.

“Познавам добре обстановката на “Артемио Франки”, защото имам богат опит там. Ще приема всяка една ситуация именно защото вече съм бил там. Ще изляза за мача като треньор на Ювентус, така че ще приема всичко. Заради любовта ни към спорта трябва да показваме най-доброто от себе си, а не най-лошото. Винаги съм уважавал всички. Спокоен съм да бъда наставник на Ювентус дори и на стадиона на Фиорентина. Очаквам страхотен мач от моите играчи, макар и двубоят да е труден за нас. Имаме качество и трябва да започнем оттук. Не бива да се влияем от лоши моменти, защото така може да се усъмним в нашето качество, а вместо това трябва да го използваме в определени периоди от мачовете. Работим върху това отборът да действа като едно цяло и да знае какво да прави във всеки един момент от двубоите. Трудно е за изпълнение, така че работим най-вече върху това. Четирима в отбрана? Говорили сме по тази тема и определено трябва да размишляваме върху това, но ни трябва още време. Все пак не сме тренирали достатъчно заедно, а за този вариант са ти необходими налични защитници и алтернативи.

Spalletti recap #FiorentinaJuve



• Yildiz is the best, he has the characteristics of a leader

• Switch to a back 4? We've only hinted at it, time is needed

• Even the players who just came back wanted to train right away. Despite some of them having a 10-hour flight, they… pic.twitter.com/4CLdCpBvwT — Juventus News Live (@juvenewslive) November 21, 2025

Това, че използвам Тюн Копмайнерс като защитник? Като цяло, ролята е това, което променя топ играча, защото той носи своя стил навсякъде. Копмайнерс доказа, че може да се адаптира към тази ситуация, а един модерен футболист знае как да го направи. Радвам се, че реагира позитивно, защото това не беше гарантирано. Той дава своя принос по отношение на опит и характер. Възстановихме важни играчи като Лойд Кели Хуан Кабал, така че бихме могли да го използваме в халфовата линия. Новия договор на Кенан Йълдъз? Няма да го обсъждам, защото това не е моя работа и клубът знае какво да прави. На мен ми е лесно с Йълдъз, защото именно той минава отвъд схемите. Който играе с Йълдъз, го прави с целия тим. Той знае как да бъде отборен играч и има лидерски качества, така че това е най-доброто за мен”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages