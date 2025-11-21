Григор Димитров отново номиниран за наградата за спортсменство

Григор Димитров отново е номиниран за наградата "Стефан Едберг" за спортсменство през сезона в най-високото ниво на мъжкия тенис - АТР.

Победителите от последните три години в наградата „Стефан Едберг за спортсменство“ – Григор Димитров (2024), Карлос Алкарас (2023) и Каспер Рууд (2022) – отново са сред номинираните, като Феликс Оже-Алиасим допълва списъка с претенденти.

Междувременно Джак Дрейпър, Жоао Фонсека, Якуб Меншик и Валентен Вашеро ще се борят за новата награда „Пробив на годината“.

В категорията „Треньор на годината“ номинирани са: Бенжамен Балере (Валентен Вашеро), Дарън Кейхил и Симоне Ваньоци (Яник Синер), Хуан Карлос Фереро и Самуел Лопес (Карлос Алкарас), Фредерик Фонтан (Феликс Оже-Алиасим) и Брайън Шелтън (Бен Шелтън).

Номинациите за „Пробив на годината“ и за наградата „Стефан Едберг за спортсменство“ се определят чрез гласуване на Международната асоциация на тенис журналистите (ITWA). Номинациите за Треньор на годината се избират чрез първи кръг на гласуване от членовете на общността на треньорите в ATP.

За първи път членовете на ексклузивния „Клуб №1 на ATP“ – 29 настоящи и бивши играчи, достигали до световния №1 в ранглистата – ще решат победителите в категориите „Пробив на годината“ и „Стефан Едберг за спортсменство“. Победителят за Треньор на годината се избира от колегите му треньори в ATP.

Победителите в наградите на ATP, включително и „Любимец на феновете“, ще бъдат обявени по време на "седмицата на наградите", започваща на 8 декември. Феновете могат да гласуват за любимия си тенисист на сингъл и за любимия си отбор на двойки до петък, 21 ноември.

Вижте пълния списък на номинираните за ATP наградите 2025:

Пробив на годината

Наградата „Пробив на годината“ се присъжда на играча, който е направил най-голям пробив в ATP тура през сезона, като се отчитат ключови победи, значителен напредък в ранглистата ATP и първи титли от ATP тура. Макар да няма възрастови ограничения, наградата е насочена към младите играчи.

Джак Дрейпър

Жоао Фонсека

Якуб Меншик

Валентен Вашеро

Награда „Стефан Едберг“ за спортсменство

Тази награда се присъжда на играча, който през годината е демонстрирал най-високо ниво на професионализъм и почтеност, състезавал се е със свои съперници в дух на честна игра и е популяризирал тениса чрез дейността си извън корта.

Карлос Алкарас

Феликс Оже-Алиасим

Григор Димитров

Каспер Рууд

Треньор на годината

Наградата „Треньор на годината“ се присъжда на наставника, който е помогнал на своя играч да достигне по-високо ниво на представяне през годината.

Бенжамен Балере (Валентен Вашеро)

Дарън Кейхил и Симоне Ваноци (Яник Синер)

Хуан Карлос Фереро и Самуел Лопес (Карлос Алкарас)

Фредерик Фонтан (Феликс Оже-Алиасим)

Брайън Шелтън (Бен Шелтън)

