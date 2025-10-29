Популярни
Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 09:03
  • 137
  • 0

Дуел №12 от съперничеството между Григор Димитров и Даниил Медведев ще гледат днес тенис феновете на “Мастърс 1000” турнира в Париж, Франция. Двамата ще се изправят един срещу друг в среща от втория кръг, която е трета в програмата на Корт 1 и ще започне не по-рано от 15:00 часа българско време.

34-годишният хасковлия се завърна успешно на корта след близо четиримесечно отсъствие заради скъсан гръден мускул и операция. На старта във френската столица Григор победи Джовани Мпечи Перикар със 7:6 (5), 6:1, а Медведев прегази испанеца Хауме Мунар с 6:1, 6:3

Димитров има отрицателен баланс срещу Даниил Медведев - 3:8 победи.

Последната им среща бе на усминафиналите на “Уимбълдън” през миналия сезон, като Григор се отказа заради контузия. Все пак последната победа на българина над руснака дойде именно в Париж през 2023 година с 6-3, 6-7(4), 7-6(2).. Тогава Димитров достигна до финала, но го загуби от Новак Джокович. Българинът има и полуфинал тук през 2019 година. Миналия сезон Григор достигна до четвъртфиналите във френската столица.

При евентуален успех Димитров ще играе в следващия кръг срещу италианец – поставения под №7 в схемата Лоренцо Музети или Лоренцо Сонего.

