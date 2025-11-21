“Марка” награди Ямал и Флик за миналия сезон на Ла Лига

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал и неговият треньор Ханзи Флик бяха наградени от испанското издание “Марка” за представянето си в Ла Лига през сезон 2024/25. 18-годишното крило получи наградата “Алфредо Ди Стефано” за най-добър играч в испанския елит, а германският специалист беше награден с приза “Мигел Муньос” като номер 1 сред наставниците в първенството.

Ямал се отличи с 9 гола и 15 асистенции в 35 шампионатни срещи и беше с основна заслуга за титлата на Барселона в Ла Лига. “Всички индивидуални награди показват, че отборът е имал голям сезон. На мен лично ми носят щастие и гордост. Да трупам призове на моята ранна възраст е много позитивно. Ще продължа да работя и да се боря за подобни отличия. Нямам съмнения: искам всички възможни трофеи. Дано да спечеля всичко и докато сме в играта, това е възможно. Завръщането на “Камп Ноу”? Феновете са от голямо значение. Играхме на стадион, който не е нашият дом. “Монтжуик” е добър стадион, но не е това, което искахме. “Камп Ноу” ще бъде голяма подкрепа за всички нас и ще ни бъде от голяма полза за остатъка от сезона”, заяви той при получаването на наградата.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Lamine Yamal has been awarded the Di Stefano award by Marca as the 2024/2025 La Liga Player of the Season. pic.twitter.com/H7CfWnj7VF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 21, 2025

Флик пък успя да стане шампион на Испания още в дебютния си сезон начело на Барселона, като впечатли мадридския вестник не само със своя триумф, но и със стила си на игра. “Голяма чест е да получа тази награда, като тя не е само за мен, но и за отбора. Както играчите, така и треньорският щаб свършиха фантастична работа през миналата кампания и затова получавам този приз. Няма да сравнявам Ла Лига с Бундеслигата, но ще кажа какво съм видял тук и какво ми е харесало. В Испания всеки отбор има своя собствена идентичност и иска да играе футбол. Не е лесно да се подготвиш за даден мач, защото всеки опонент предлага нещо различно. През второто полувреме срещу Селта бяхме чудесен отбор и направихме страхотно представяне. Може би в момента ни липсва обичайното самочувствие, но някои футболисти ще се завърнат в игра и това много ще ни помогне. Ще се фокусираме върху предстоящите четири седмици, в които ще се опитаме да спечелим всички осем мача. Ако играем на високо ниво както във Виго, всичко ще бъде наред”, коментира наставникът.

🚨 OFFICIAL: Hansi Flick has been named La Liga Coach of the 2024/2025 season by Marca. pic.twitter.com/jDrj3HaR4I — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 21, 2025

