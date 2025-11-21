Популярни
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  • 21 ное 2025 | 14:33
  • 401
  • 0
Мениджърът Еди Хау иска да види повече от рекордното попълнение на английския футболен клуб Нюкасъл след паузата за мачове на национални отбори. "Свраките" подновяват първенството срещу Манчестър Сити, намирайки се на 14-о място в класирането на Висшата лига.  Ник Волтемаде, германски национал, бе привлечен за 69 милиона паунда през лятото и има пет попадения в първите си осем мача. Той обаче се е разписал само веднъж в последните шест и Хау се надява трите гола срещу Люксембург и Словакия да са отпушили отново нападателя. 

"Предвид липсата на достатъчно тренировъчно време с нас, той наистина се справя отлично. Опитва да се впише и следва указанията ни. Началото му бе много силно по отношение на голове и се надявам последните попадения за Германия да му помогнат", заяви Хау.

"Увереността е всичко за централните нападатели и той може да бъде доволен от себе си. Искаме повече от него и с Нюкасъл, защото той е изключително важна част от отбора. Самата позиция е ключова. Очакванията към него са големи, както и товарът, който носи", каза още той. 

