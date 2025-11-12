Еди Хау вече не е недосегаем в Нюкасъл, познати имена са споменавани за заместници

Доскоро мениджърът на Нюкасъл Еди Хау изглеждаше недосегаем, но това вече не е така, а на “Сейнт Джеймсис Парк” постепенно започват да губят търпение към наставник, твърди “Мирър”. Наставникът донесе първи трофей във витрината на клуба от цели 70 години, печелейки Карабао къп през март, но представянето на “свраките” през настоящия сезон буди все по-големи притеснения в ръководството на тима.

Лятната подготовка на тима се обърка сериозно поради сериозните драми около Александър Исак и желанието му да напусне и поредицата от провали на трансферния пазар. В момента Нюкасъл се намира едва на 14-ото място в класирането на Премиър лийг и успя да спечели едва три от първите си 11 двубоя в първенството, записвайки три загуби в последните пет срещи. В противовес на това представяне обаче са резултатите в Шампионската лига, където до момента “свраките” имат три победи и само едно поражение, заемайки шестото място в класирането.

Евентуална смяна на Еди Хау все още не е на дневен ред, но клубните ръководители са провели разговори по между си за дългосрочната визия на тима и при какви ситуации са склонни да се разделят с наставника. Били са споменати и четири конкретни имена за потенциални заместници на англичанина - Андони Ираола, който в момента е начело на Борнемут, Оливър Гласнер, който води Кристъл Палас, Чави, който в момента е свободен агент, както и Киърън Маккена. Първите двама са сред най-добре котиращите се специалисти в Премиър лийг в последните две години, а стабилното представяне на отборите им доведе до това да бъдат свързвани с някои от грандовете в английския футбол.

