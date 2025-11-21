Биелса призова за спокойствие в Уругвай след разгрома от САЩ

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса даде пресконференция, на която призова за запазване на спокойствие след разгрома с 1:5 от САЩ в приятелски мач по-рано тази седмица и добави, че има пълна подкрепа от ръководството на Уругвайската футболна федерация преди Световното първенство догодина.

Биелса каза, че е разговарял подробно със спортния директор на Уругвай Хорхе Джордано и президента на федерацията Игнасио Алонсо за поражението, което се случи срещу един от домакините на Мондиала в Тампа, Флорида, във вторник. „Желанието ми да проведа пресконференция след загубата с 1:5 от Съединените щати произтича от нуждата да дам пояснение, особено след подобна загуба, която винаги поражда безпокойство. Загубата с 1:5 със сигурност не е нещо, което може да се игнорира. Човек се чувства засрамен, когато се случат подобни резултати“, каза аржентинецът пред репортери.

САЩ разгроми Уругвай в контрола

Бившият мениджър на Лийдс добави, че запазва подкрепата на федерацията, докато се подготвя за Световното първенство в Северна Америка. „От разговора – говорих в продължение на много часове с президента и с Хорхе – заключението е, че проектът ще продължи точно както е планирано до Мондиала. Това е обобщението и окончателното заключение от разговора с президента. Затова предавам тази информация, така завърши разговорът“, увери той.

Уругвай, двукратен световен шампион, се класира за изданието през 2026 г. през септември, след като завърши четвърти в южноамериканските квалификации. Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Канада, Мексико и САЩ.

Снимки: Gettyimages