Макс Верстапен намекна, че може да смени титулярния си №33 догодина

От началото на 2022 година насам Макс Верстапен се състезава с №1 на борда на своя автомобил, но почти сигурно той ще трябва да оваканти този номер за старта на сезон 2026, тъй като той е резервиран само за действащия световен шампион.

До съвсем скоро това щеше да означава, че нидерландецът ще се върне към №33, с който се състезаваше от своя дебют във Формула 1 през 2015 година до края на сезон 2021, когато спечели първата от четирите си поредни титли. След решение на Комисията за Формула 1 към ФИА обаче пилотите вече имат правото да променят своите състезателни номера преди началото на всеки сезон, стига техният избор да бъде наличен.

Принципно №33 не беше първият избор на Верстапен, който нямаше как да използва №3, който вече беше взет от Дениъл Рикардо. Сега обаче за четирикратния световен шампион ще бъде възможно да се състезава с №3, стига промените в правилата да бъдат приети от Световния моторспорт съвет на ФИА, което почти сигурно ще се случи.

Преди началото на уикенда за Гран При на Лас Вегас Верстапен коментира темата със състезателния си номер и каза, че той и екипът му ще решат през зимата да процедират. Нидерландецът също така разкри, че при дебюта си през 2015 година той е искал да избере №69, но е бил разубеден от своя баща Йос.

„Ще помисля през зимата, но моят любим номер е №3. Трябва да видим дали това ще бъде възможно. Всъщност аз исках №69, но баща ми ми каза, че не е добра идея. Но този номер винаги изглежда еднакво, независимо как гледаш колата.



„№69 ще бъде много хубав за снимките и маркетинга, за шапките също. Няма да има значение как ще я носиш, винаги ще пише 69. От тази гледна точка ще бъде добър маркетинг инструмент.



„Аз също така харесвам и №27, но Нико (Хюлкенберг) вече го използва. Мисля, че 2 и 7 изглеждат добре заедно от гледна точка формата. Така че 3 е любимият ми номер, но има няколко номера, които намирам за готини“, заяви Верстапен пред репортерите в Града на греха.

Снимки: Gettyimages