Паладино: Получих още няколко оферти, но чаках Аталанта

Новият наставник на Аталанта Рафаеле Паладино беше представен като треньор на тима пред италианските медии. На специалната си пресконференция младият специалист обясни решението си да поеме “нерадзурите” и посочи целите, които ще преследва начело на отбора.

“Много съм щастлив да бъда тук, в Аталанта - един страхотен клуб, като ще направя всичко възможно да защитавам цветовете му. Искам да благодаря на семейство Перкаси, Стивън Палиука и Тони Д’Амико за тази голяма възможност. В първите ми срещи с играчите се опитах да се фокусирам върху интензитета и ДНК-то на Аталанта, а също така да ги накарам да преоткрият идентичността, изградена от саможертви и хъс, която винаги е отличавала този отбор. Нямаме много време, но трябва да постигнем максимални резултати. Искам да поздравя Иван Юрич, с когото имам добри взаимоотношения от времето ни като футболисти. Видях, че е свършил добра работа по отношение на физическата подготовка на играчите, но е редно да кажа, че аз също имам мои собствени идеи. Догмата на този клуб е да се бори за всяка топка, така че искам да видя тим, който е готов да се впусне в битка. Аталанта не заслужава настоящата си позиция в класирането и затова трябва да се изкачим нагоре.

Аз не държа да налагам само една тактика, така че съм отворен към нови неща. Искам да изготвя подходящия костюм за Аталанта, като според мен отборът пасва на схемата 3-4-2-1. Играчите вече я познават добре и имат подходящите характеристики, така че просто трябва да работим върху детайлите и да се подобряваме. Нямах възможността да разговарям с Джан Пиеро Гасперини. Той постигна нещо изключително заедно с клуба, но сега трябва да гледаме напред, защото ни очаква много работа. Трябва да вкарваме повече футболисти в наказателното поле с надеждата това да ни носи повече голове. Обадих се на всички играчи, които бяха с националните си отбори, като Адемола Луукман ми се представи много добре. Ще преценя игровото му време според представянето му в тренировките, подобно на всички останали футболисти.

Прекарах последните няколко месеца в учене и израстване като треньор. Получих няколко други обаждания, но чаках Аталанта. Не се поколебах да кажа “да” на клуба, тъй като имаме едни и същи цели. Смятам, че този град заслужава да има отбор, който се бори за всяка топка в съответствие с духа на гражданите на Бергамо. Целта ни е класиране за евротурнирите. Съставът е силен, като клубът привлече някои силни попълнения, така че според мен този тим е способен на повече. Аз вярвам в силата на тези играчи. Не, не съм настоявал за нови попълнения през януари. В момента целта ми е да опозная тези футболисти по-добре, тъй като разполагам със силен състав. Искам да работя върху неговия манталитет. Момчетата са разочаровани от началото на сезона, като сега трябва да надигнат глави. Нямам търпение да излезем на терена”, коментира Паладино.

