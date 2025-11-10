Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Официално: Аталанта набързо се раздели с наследника на Гасперини

Официално: Аталанта набързо се раздели с наследника на Гасперини

  • 10 ное 2025 | 18:30
  • 3930
  • 2

От Аталанта официално обявиха освобождаването на Иван Юрич като треньор на тима. Очакванията в местните медии са, че той ще бъде заменен от бившия наставник на Монца и Фиорентина Рафаеле Паладино с договор до лятото на 2027 година.

Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"
Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

Хърватският специалист пое бергамаските през лятото, като беше избран за наследник на Джан Пиеро Гасперини след дългогодишния му период начело на тима. Любопитното е, че миналата година Юрич беше уволнен като наставник на Рома на същата дата, а преди около седем месеца се стигна и до напускането му от Саутхамптън. 50-годишният специалист водеше Аталанта в едва 15 мача в Серия "А" и Шампионската лига, в които записа четири победи, осем равенства и три загуби. До неговото освобождаване се стигна заради серията на тима от седем двубоя без успех в първенството. Там “нерадзурите” се намират на 13-ото място в класирането, а в това на ШЛ заемат 16-ата позиция.

Снимки: Gettyimages

