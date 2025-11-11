Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  Аталанта се довери на един от най-перспективните млади треньори в Италия

  • 11 ное 2025 | 16:36
От Аталанта официално обявиха назначаването на Рафаеле Паладино за треньор на тима след вчерашното уволнение на неговия предшественик Иван Юрич. Договорът между двете страни е до края на юни 2027-а.

41-годишният Паладино, който е един от любимите ученици на Джан Пиеро Гасперини, е сред най-перспективните млади специалисти в италианския футбол. Досега той е бил начело на Монца и Фиорентина в Серия "А", като се представи успешно и в двата клуба. В двата сезона под ръководството на някогашното крило брианцолите не само, че успяха да запазят елитния си статут, но и завършиха в средата на класирането. През миналата кампания пък той изведе “виолетовите” до поредното им участие в Лигата на конференциите, но през това лято изненадващо напусна поста си в тима. От друга страна, Аталанта се намира на 13-ото място в Серия "А" с 13 точки от две победи, седем равенства и две загуби. В Шампионската лига бергамаските са на 16-ата позиция със 7 пункта след два успеха, едно реми и едно поражение. Дебютът на Паладино начело на тима ще бъде на 22 ноември в гостуване на шампиона Наполи.

