Лошата видимост в тъмното притеснява Сайнц

  20 ное 2025 | 12:12
Миналата година Карлос Сайнц се качи на подиума в Лас Вегас в едно от последните си състезания за Ферари и сега се върна към едно от нещата, направили му най-силно впечатление в надпреварата.

„Видимостта е важна тема тук – обясни испанецът. – По някаква причина някои пилоти са на мнение, че има части от пистата, които са доста тъмни. По-тъмни от тези в Сингапур и от другите нощни състезания.

„Не разбираме защо е така, тъй като осветлението е еднакво навсякъде. Но тук има части от трасето, които са по-тъмни от останалите. И ако вали, ще стане много по-трудно.“

Метеоролозите дават шанс от около 40% за дъжд в хода на двете свободни тренировки в четвъртък – в 16:30 и 20:00 часа местно време, но се очаква Гран При на Лас Вегас, която стартира в 6:00 часа българско време в неделя, да е на сухо.

