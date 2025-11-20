Лошата видимост в тъмното притеснява Сайнц

Миналата година Карлос Сайнц се качи на подиума в Лас Вегас в едно от последните си състезания за Ферари и сега се върна към едно от нещата, направили му най-силно впечатление в надпреварата.

„Видимостта е важна тема тук – обясни испанецът. – По някаква причина някои пилоти са на мнение, че има части от пистата, които са доста тъмни. По-тъмни от тези в Сингапур и от другите нощни състезания.

A mischievous Hulk arrives to media day in Las Vegas 🤣#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/EjSyYZ2VUD — Formula 1 (@F1) November 20, 2025

„Не разбираме защо е така, тъй като осветлението е еднакво навсякъде. Но тук има части от трасето, които са по-тъмни от останалите. И ако вали, ще стане много по-трудно.“

Метеоролозите дават шанс от около 40% за дъжд в хода на двете свободни тренировки в четвъртък – в 16:30 и 20:00 часа местно време, но се очаква Гран При на Лас Вегас, която стартира в 6:00 часа българско време в неделя, да е на сухо.

Снимки: Gettyimages