Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бившият селекционер на националния отбор на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец, съобщава авторитетното издание „Афтонбладет“. 65-годишният специалист ще вземе със себе си Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор на шведския шампион Мялби.

Пер-Матиас Хьогмо има три трофея в своята треньорска кариера. Той е ставал шампион на Норвегия през сезон 2005/06 с Розенборг, през сезон 2021/22 става шампион на Швеция с Хакен, а на следващия сезон печели и купата на страната със същия тим.

Очаква се в следващите дни двамата да подпишат своите договори, ако не се случи нещо извънредно, допълва шведското издание.

Още преди дни Sportal.bg информира, че Лудогорец води преговори с швед, норвежец и двама испанци за нов наставник. В крайна сметка “орлите” са се спрели на Хьогмо.

Снимки: Imago