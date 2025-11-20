Популярни
Очаквайте: Карлос Насар ще е "Гостът на Sportal.bg"
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 6539
  • 9

Бившият селекционер на националния отбор на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец, съобщава авторитетното издание „Афтонбладет“. 65-годишният специалист ще вземе със себе си Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор на шведския шампион Мялби.

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец
Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Пер-Матиас Хьогмо има три трофея в своята треньорска кариера. Той е ставал шампион на Норвегия през сезон 2005/06 с Розенборг, през сезон 2021/22 става шампион на Швеция с Хакен, а на следващия сезон печели и купата на страната със същия тим.

Очаква се в следващите дни двамата да подпишат своите договори, ако не се случи нещо извънредно, допълва шведското издание.

Още преди дни Sportal.bg информира, че Лудогорец води преговори с швед, норвежец и двама испанци за нов наставник. В крайна сметка “орлите” са се спрели на Хьогмо.

Снимки: Imago

