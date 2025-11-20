Популярни
Падт: Европейските мачове остават настрана, първата цел е титлата

  • 20 ное 2025 | 09:24
  • 672
  0

Вратарят на Лудогорец Серджио Падт даде интервю за нидерландското издание VI. Както е известно, той преподписа своя договор с „орлите" до 2027 година. Пред медията той говори за представянето на “орлите”, животът в България, както и разликата между Амстердам и Разград

"Връщане в нидерландски гранд като втори вратар би било чудесен финал на кариерата ми. Бих го разгледал като опция. Но се чувствам отлично и продължавам да изпитвам удоволствие от играта.

В Лудогорец има още работа. Не сме лидери в първенството и това трябва да се промени. Европейските мачове остават настрана, първата цел е титлата. Да станем шампиони за 15-и пореден път ще бъде нещо историческо. След това Нидерландия винаги ще бъде вариант", каза стражът на българския шампион.

„Децата ми смятат Разград за свой дом. Сега говорят свободно български. Аз, между другото, не. Но те говорят. Спомням си, когато дойдохме тук през 2021 година. Върнаха се от училище плачейки. Дъщеря ми каза: „Не мога да направя това". Това е сърцераздирателно, но решението беше добре обмислено. Ако сега на шега кажа, че се връщаме в Нидерландия, те отново се разплакват. Те не искат това. Абсолютно“, обяви Падт, цитиран от „Мач Телеграф“.

„За да помогнем на децата да се установят, в началото ходехме много във Варна, морски курорт. Използвахме всеки момент, за да го направим приятно. Google Translate също беше най-добрият ни приятел. В София говорят английски. Тук не. Когато отидеш в голям магазин, само гадаеш. Контрастът с Амстердам, моя град, също е поразителен. Да го кажем така: тук имаш всичко необходимо. Няколко магазина, няколко ресторанта. И красив тренировъчен комплекс и стадион", каза още Падт.

