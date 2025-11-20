Норвежки специалист може да поеме Лудогорец съвсем скоро

Лудогорец може да има норвежки треньор много скоро, пише „Мач Телеграф“. Неговото име се пази в тайна от клуба, но се предполага, че е доста опитен и има успехи в своята родина. Не става обаче дума за Рони Дейла, който беше спряган за поста в последните дни, а за друг специалист.

Тодор Живондов, който е треньор на втория отбор, води шампионите в последните 3 седмици. Той зае тази позиция след закъснялото уволнение на Руи Мота. Под ръководството на португалеца Лудогорец беше пети в първенството, като отпадна от Шампионската лига от Ференцварош. „Орлите“ стигнаха до основната фаза на Лига Европа след големи мъки срещу северномакедонския Шкендия.

При временния треньор Тодор Живондов обаче резултатите не се промениха особено. Все пак беше постигната една победа – 3:2 над Черноморец (Бургас) за Купата на България. Иначе „орлите“ загубиха от Ференцварош с 1:3 в Лига Европа и с 2:3 от Арда за първенството. Междувременно се стигна и до равенство 0:0 с Черно море на „Тича“.

Новият треньор на Лудогорец ще има много тежка задача, защото отборът му заема 5-ото място с цели 11 точки зад лидера Левски. Все пак „орлите“ имат и мач по-малко - гостуване на Берое.