От Пирели посочиха голямото предизвикателство пред гумите в Лас Вегас

От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели коментираха предстоящата този уикенд Гран При на Лас Вегас, която ще даде началото на серият от три поредни състезания, с която ще завърши сезон 2025 в световния шампионат.

Както и при предходните две визити на Формула 1 в Града на греха, и през тази година от Пирели ще заложат на смесите С3, С4 и С5 за състезателния уикенд в Невада. Очакванията на италианската компания са най-голямото предизвикателство за техните продукти в Лас Вегас отново да бъде загряването, най-вече в квалификацията в петък вечерта местно време. Все пак от Пирели подчертават, че тази година този проблем може да е по-малък предвид по-ранните стартови часове, които предвещават и малко по-високи температури на въздуха и асфалта.

„За трета поредна година избраните гуми за уличното трасе в Лас Вегас са С3, С4 и С5. Едно от най-големите предизвикателства ще бъде контролирането на температурата на гумите, особено в квалификацията. Фактът, че тази година сесиите ще започват по-рано ще помогне на пилотите, тъй като условията няма да са толкова студени, което ще помогне за загряването на гумите.



„Все пак, подготвителната обиколка ще бъде важна за вкарването на гумите в правилния оперативен прозорец. Още повече, че тази година гумите са с подобрени механични свойства, които трябва да доведат до по-ниска деградация, която беше особено видна при средно твърдите гуми през миналата годината.



„Решението да не заложим на най-меките ни гуми е свързано с риска от грейнинг, който се забелязва още от първото издание на това състезание. Това може да доведе до сериозно компрометиране на ефикасността на най-меките смеси от сегашната гама“, казват от Пирели.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Снимки: Imago