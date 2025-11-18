Популярни
От Ферари посочиха една промяна, която може да се окаже решаваща в Лас Вегас

  • 18 ное 2025 | 16:21
  • 621
  • 0

Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор посочи една промяна, която според него може да се окаже решаваща за разпределението на силите в предстоящата този уикенд Гран При на Лас Вегас.

Традиционно уикендът в Града на греха е съпътстван от доста ниски температури, тъй като състезанието се провежда на изкуствено осветление. През 2023 и 2024 стартът на квалификацията и състезанието беше в 22:00 часа местно време, над пет часа след залеза на слънцето, който е около 16:30 часа.

През тази година обаче графикът на уикенда в Лас Вегас беше променен и сега квалификацията и състезанието ще започват с два часа по-рано, в 20:00 часа местно време. Според Васьор това може да се окаже много важна промяна, тъй като ще даде шанс за провеждане на важните сесии при малко по-високи температури на въздуха и най-вече на асфалта, което ще бъде важно за работата с гумите.

„Миналите години състезанието започваше доста късно, беше много екстремно с гумите. Беше важно да вкараме гумите в правилния оперативен прозорец. Сега, с новата програма, може би нещата ще са доста по-различни“, коментира Васьор пред медиите.

Снимки: Gettyimages

