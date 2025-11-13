Популярни
  2. Франция
  Дешан: Френските треньори са подценявани дори във Франция

Дешан: Френските треньори са подценявани дори във Франция

  • 13 ное 2025 | 06:45
  • 441
  • 0
Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан изрази своята загриженост относно големия брой чуждестранни специалисти във френския футбол.

„Ако погледнете Лига 1 и Лига 2 – нямам нищо против чуждестранните треньори – но те заемат много постове“, заяви Дешан.

„Не изпитвам съжаление за това, но съм разочарован. Смятам, че има много френски треньори, които притежават нужните способности, но не са търсени или не заемат постовете, които биха могли да заемат. Сред тях има и мои колеги“, допълни той.

"Не сме ли толкова добри, колкото и другите? Не мисля", каза още Дешан.

Снимки: Imago

