Наводнения в Лас Вегас дни преди Формула 1

Проливни дъждове в района на Лас Вегас доведоха до наводнения в Града на греха броени дни преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Лас Вегас във Формула 1.

Two images at noon that tell the weather story in Las Vegas: pic.twitter.com/AA8WZkn1xD — Justin Bruce (@just1nbruce) November 18, 2025

Любителски кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как централните части на Парадайс, където са разположени големите хотели и казина, както и пистата. До тези наводнения се стигна след внезапни проливни дъждове, които са довели до струпването на вода край Лас Вегас, чиято отводнителна система не е проектирана да поема такова количество вода.

A sudden downpour has flooded Las Vegas

F1 is aiming to keep the schedule intact, but a clear improvement in conditions will be necessary in the coming hourspic.twitter.com/s1Vyj3fPpE — Holiness (@F1BigData) November 19, 2025

Все още не е ясно дали тези наводнения ще се отразят на провеждането на Гран При на Лас Вегас. Събитията на пистата трябва да започнат утре в 16:30 часа местно време (2:30 часа в петък сутринта в България).

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Снимки: x.com/just1nbruce