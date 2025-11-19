Наводнения в Лас Вегас дни преди Формула 1

Проливни дъждове в района на Лас Вегас доведоха до наводнения в Града на греха броени дни преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Лас Вегас във Формула 1.
Любителски кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как централните части на Парадайс, където са разположени големите хотели и казина, както и пистата. До тези наводнения се стигна след внезапни проливни дъждове, които са довели до струпването на вода край Лас Вегас, чиято отводнителна система не е проектирана да поема такова количество вода.
Все още не е ясно дали тези наводнения ще се отразят на провеждането на Гран При на Лас Вегас. Събитията на пистата трябва да започнат утре в 16:30 часа местно време (2:30 часа в петък сутринта в България).
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: x.com/just1nbruce