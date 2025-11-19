Пеко Баная: Доволен съм от нещата, които изпробвахме

Двукратният световен шампион Франческо Баная със сигурност ще иска да забрави сезон 2025 в MotoGP максимално бързо предвид разочароващите си резултати през изминалата кампания.

Пеко Баная отчете най-негативната серия в своята кариера в края на сезон 2025

Италианецът обаче няма да зимува в чак толкова минорно настроение, след като остана много доволен от нещата, които е изпробвал по време на вчерашния тест на „Рикардо Тормо“ край Валенсия. Баная призна, че с тези промени той се е чувствал много по-уверен във фазите на спиране и завиване, в които губеше толкова много в хода на сезон 2025.

Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

Италианецът завърши теста на десетото място с най-добро време от 1:29.731. Баная беше и единственият пилот, който падна в рамките на изпитателния ден, след като изпусна мотора си във втория завой в рамките на последния час, но омаловажи този свой инцидент.

„Честно, аз съм малко изненадан... Не изненадан, но доволен, че нещата вървят добре. Започнах деня със стария мотор и той работеше добре. През целия ден вършихме добра работа. Чувството на спиране и влизане в завоите беше много по-добро.



„Така че сега ние ще проверим и анализираме всичко, за да разберем ситуацията. Ще се опитаме да имаме това усещане постоянно. Много съм доволен от нещата, които изпробвахме.



„Доволен съм от новия обтекател, който изглежда добре, но ние трябва да направим повече обиколки, защото това не е най-подходящата писта за правене на обиколки. Така че ние ще го изпробваме отново в бъдеще. Тази писта е много тясна, без много бързи завои. Така че ние ще трябва да го изпробваме допълнително, може би в Малайзия, но с останалото аз съм доволен“, заяви Баная.



„Падането не беше нещо значително, аз натисках. Това беше моят шанс да направя тайм атака. Постигнах добро време, след което прекалих малко с агресията във втория завой“, добави италианецът по повод своя инцидент.

