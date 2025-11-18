Популярни
  Пеко Баная отчете най-негативната серия в своята кариера в края на сезон 2025

Пеко Баная отчете най-негативната серия в своята кариера в края на сезон 2025

  • 18 ное 2025 | 14:42
  • 155
  • 0

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная със сигурност ще иска максимално бързо да забрави сезон 2025, който завърши с най-негативната серия изобщо в неговата кариера в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Италианецът не успя да завърши нито едно от последните пет дълги състезания, а в рамките на последните седем неделни старта той регистрира общо шест отпадания. Единственото изключение беше Гран При на Япония, където заводският пилот на Дукати доминира целия уикенд и спечели своята втора победа в рамките на сезона след триумфа си в Остин през април.

Освен тези шест отпадания в последните седем кръга, Баная не успя да види карирания флаг още един път в рамките на неделно състезание през 2025 година. Това се случи в края на месец май на „Силвърстоун“ във Великобритания.

За сравнение в рамките на предходните два сезона (2023 и 2024) Баная записа общо шест отпадания плюс едно неучастие в Каталуния през сезон 2023, когато той не успя да се включи в рестарта на състезанието след падането си в оригиналния старт. Тази статистика показа колко труден действително беше сезон 2025 за Баная, който се нареди на петото място в крайното класиране, след като беше изпреварен от Марко Бедзеки и Педро Акоста в последните два кръга.

Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания
Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

Иначе в своята кариера в световния шампионат, която стартира през 2013 година в Moto3, Баная никога не беше регистрирал пет поредни отпадания. Най-дългата му серия от поредни отпадания беше в рамките на неговата дебютна кампания в MotoGP през 2019 година, когато той имаше четири последователни отпадания в Испания, Франция, Италия и Каталуния.

Снимки: Gettyimages

