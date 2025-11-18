Четвърти тим със специални цветове за Гран При на Лас Вегас

Напълно очаквано отборът на Рейсинг Булс се присъедини към екипите на Уилямс, Алпин и Заубер и ще използва специална цветова схема по време на предстоящата този уикенд Гран При на Лас Вегас във Формула 1.

Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

За състава от Фаенца това е третият случай през 2025 година, в който колите на Лиам Лоусън и Исак Хаджар ще бъдат с променено оцветяване. Подобно на предишните два случая, които бяха в първите две американски състезания в Маями и Остин, и този път специалната цветова схема е направено в колаборация с един от титулярните спонсори на Рейсинг Булс, в случая Cash App.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1