Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България в търсене на първи положителен резултат в последния си мач от световните квалификации - на живо със съставите на "лъвовете" и Грузия
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Четвърти тим със специални цветове за Гран При на Лас Вегас

Четвърти тим със специални цветове за Гран При на Лас Вегас

  • 18 ное 2025 | 20:08
  • 828
  • 0

Напълно очаквано отборът на Рейсинг Булс се присъедини към екипите на Уилямс, Алпин и Заубер и ще използва специална цветова схема по време на предстоящата този уикенд Гран При на Лас Вегас във Формула 1.

Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас
Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

За състава от Фаенца това е третият случай през 2025 година, в който колите на Лиам Лоусън и Исак Хаджар ще бъдат с променено оцветяване. Подобно на предишните два случая, които бяха в първите две американски състезания в Маями и Остин, и този път специалната цветова схема е направено в колаборация с един от титулярните спонсори на Рейсинг Булс, в случая Cash App.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 18 ное 2025 | 20:39
  • 3202
  • 0
Голямо признание за Оскар Пиастри в Австралия

Голямо признание за Оскар Пиастри в Австралия

  • 18 ное 2025 | 19:22
  • 658
  • 0
Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

  • 18 ное 2025 | 18:53
  • 1667
  • 0
MotoGP регистрира рекордна посещаемост през 2025 година

MotoGP регистрира рекордна посещаемост през 2025 година

  • 18 ное 2025 | 17:29
  • 916
  • 0
От Ферари посочиха една промяна, която може да се окаже решаваща в Лас Вегас

От Ферари посочиха една промяна, която може да се окаже решаваща в Лас Вегас

  • 18 ное 2025 | 16:21
  • 1684
  • 1
Кими Антонели: Баща ми и Тото ме сритаха след "Монца"

Кими Антонели: Баща ми и Тото ме сритаха след "Монца"

  • 18 ное 2025 | 15:53
  • 4313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България показа характер и продължава без грешка!

България показа характер и продължава без грешка!

  • 18 ное 2025 | 21:00
  • 17823
  • 11
11-те на България и Грузия: много малко зрители по трибуните

11-те на България и Грузия: много малко зрители по трибуните

  • 18 ное 2025 | 21:35
  • 14820
  • 31
Дузпа посече младежите в Шотландия

Дузпа посече младежите в Шотландия

  • 18 ное 2025 | 21:23
  • 16187
  • 49
Испания - Турция (съставите)

Испания - Турция (съставите)

  • 18 ное 2025 | 20:49
  • 2850
  • 3
Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

  • 18 ное 2025 | 17:56
  • 7345
  • 11
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 15927
  • 3