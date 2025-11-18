Популярни
Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

  • 18 ное 2025 | 15:27
  • 540
  • 0

След като вчера Уилямс представи специалната цветова схема, с която ще се състезава в Гран При на Лас Вегас този уикенд, днес това сториха още тимовете на Алпин и Заубер, които обаче ще използват новите си цветове до края на сезона във Формула 1.

Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас
Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

Подобно на миналата година и през тази Алпин ще има повече розово по своя автомобил за финалните три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби. Този път обаче няма да видим изцяло розово оцветяване, както беше преди година, тъй като А525 ще продължи да разполага и с традиционния за Алпин светло син цвят. Той обаче ще заема по-малка площ от повърхността на колата за сметка на розовото, което сега ще оцветява и страничните кутии на колите на Пиер Гасли и Франко Колапинто.

При Заубер пък промяната е свързана с последните състезания на швейцарския тим с тази му идентичност преди той да се трансофмира в Ауди догодина. Екипът от Хинвил ще отбележи тези свои последни стартове като Заубер, преплитайки кариран флаг в своята титулярна цветова схема с ярно зелено.

Очаква се преди началото на уикенда в Лас Вегас още тимове да покажат специални разцветки, които ще бъдат използвани или само в Града на греха, или до края на сезона. Почти сигурно е, че промяна в цветовете поне за предстоящия уикенд в Лас Вегас ще има за отбора на Рейсинг Булс, който загатна за това в своите профили в социалните мрежи.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
