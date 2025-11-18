Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

След като вчера Уилямс представи специалната цветова схема, с която ще се състезава в Гран При на Лас Вегас този уикенд, днес това сториха още тимовете на Алпин и Заубер, които обаче ще използват новите си цветове до края на сезона във Формула 1.

Подобно на миналата година и през тази Алпин ще има повече розово по своя автомобил за финалните три кръга в Лас Вегас, Катар и Абу Даби. Този път обаче няма да видим изцяло розово оцветяване, както беше преди година, тъй като А525 ще продължи да разполага и с традиционния за Алпин светло син цвят. Той обаче ще заема по-малка площ от повърхността на колата за сметка на розовото, което сега ще оцветява и страничните кутии на колите на Пиер Гасли и Франко Колапинто.

При Заубер пък промяната е свързана с последните състезания на швейцарския тим с тази му идентичност преди той да се трансофмира в Ауди догодина. Екипът от Хинвил ще отбележи тези свои последни стартове като Заубер, преплитайки кариран флаг в своята титулярна цветова схема с ярно зелено.

Очаква се преди началото на уикенда в Лас Вегас още тимове да покажат специални разцветки, които ще бъдат използвани или само в Града на греха, или до края на сезона. Почти сигурно е, че промяна в цветовете поне за предстоящия уикенд в Лас Вегас ще има за отбора на Рейсинг Булс, който загатна за това в своите профили в социалните мрежи.

