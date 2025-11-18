Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  Райндерс: Гледах Световното в Катар от дивана, но този път ще е различно

  • 18 ное 2025 | 16:15
  • 305
  • 0
Полузащитникът на Нидерландия Тижани Райндерс коментира победата с 4:0 над Литва и класирането им за финалите на Световното първенство през 2026 година.

„Мисля, че се справихме добре през първото полувреме. Бях малко небрежен няколко пъти през второто полувреме, но като цяло основната цел беше да постигнем добър резултат за отбора и да се класираме за Световното първенство, което постигнахме. Гледах Световното първенство в Катар у дома, на дивана, облечен с фланелка на националния отбор. Този път очевидно ще бъде съвсем различно за мен. Ще трябва да почакаме малко, за да дойде, но с нетърпение очаквам да играя в този турнир за първи път“, цитира NOS думите на 27-годишния футболист на Манчестър Сити.

Националният отбор на Нидерландия спечели 20 точки в осем мача и зае първото място в таблицата на Група G, класирайки се за финалния етап на турнира.

Снимки: Gettyimages

