Ван Дайк постави емблематичен рекорд с екипа на Нидерланция

Бранителят на Ливърпул Вирджил ван Дайк постави нов рекорд за най-много мачове като капитан на Нидерландия. Той изведе “лалетата” с лента на ръката си за 72-ри път при победата с 4:0 над Литва. Още по впечатляващо е, че успя да постигне този рекорд в "едва" 88 мача за националния отбор. По този начин 34-годишният лидер на мърсисайдци подобри постижението на легендата Франк де Бур, който персонално поздрави Ван Дайк за постижението.

“Вирджил, поздравявам те за това, че счупи рекорда ми като играча с най-много мачове като капитан на Нидерландия. Носил си лентата 72 пъти - голямо постижение, с което наистина трябва да се гордееш. Ти си истински лидер и се надявам, че ще имаш още много страхотни моменти като капитан на този отбор”, заяви Франк де Бур.

Ван Дайк за първи път изведе Нидерландия с капитанската лента на 23 март 2018 година - три месеца, след като стана играч на Ливърпул.

