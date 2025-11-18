Популярни
  Нидерландия
  2. Нидерландия
  Куман: Очаквахме подобна победа

  • 18 ное 2025 | 02:57
  • 66
  • 0
Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман остана доволен след успеха с 4:0 над Литва, който официално касира тима му на Мондиала догодина. Той заяви, че още преди мача е очаквал подобно развитие и похвали играчите си, макар да имаше и някои забележки.

"Още преди мача се надявахме, че ще се получи подобен сблъсък, в който ще доминираме от първата минута и ще отбележим много голове. През първото полувреме можехме да отбележим две или три попадения. Имаше много хубави моменти, но и някои лоши. Като цяло обаче представянето ни беше добро", заяви Куман.

Той похвали специално трима от голмайсторите в мача - Донийл Мален, Чави Симонс и Тижани Райндерс.

"Донийл умее подобни включвания по крилото. Притежава нужната скорост и техника, а когато пробива навътре, се ориентира отлично пред гола. Казах на Чави и Тижани да играят по-близо до Мемфис Депай. Да не се връщат твърде назад да търсят топката. Това проработи доста добре. Второто полувреме бе по-добро от първото. Чави постоянно създаваше опасности и отбеляза хубав гол. Доволен съм от представянето му", каза още специалистът

