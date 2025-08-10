Джейк Пол наистина мисли, че ще победи Антъни Джошуа

Антъни Джошуа срещу Джейк Пол – двубой, който звучи като сензация, но може да се превърне в едно от най-гледаните спортни събития в света. Според промоутъра Еди Хърн преговорите между двете страни са в напреднал етап и има „99% сигурност“ мачът да се състои през февруари или март 2026 г. Британският бивш шампион е фаворит, а Хърн смята, че рискът за Пол е огромен – стъпка в тежка категория срещу един от най-опасните нокаутьори на своето поколение.

"Разговорите с Никиса (от MVP – компанията на Джейк Пол) бяха изключително продуктивни", каза Хърн в интервю за iFL TV. "В миналото сме имали разногласия, но най-важното за мен беше да разбера дали наистина искат мач с Ей Джей (Антъни Джошуа), или това е просто пиар ход. И съм 99% сигурен, че наистина искат този бой.

В момента абсолютният фаворит за следващия мач на Джошуа е Джейк Пол – февруари или март догодина. Мястото – най-вероятно в САЩ, но е възможно и на стадион във Великобритания.

Честно казано, смятам, че това е много опасно решение от страна на Джейк Пол. Не мисля, че мачът ще е особено оспорван – може би Джейк ще изненада всички, но повечето ще гледат как Джошуа го прегазва. Ние не сме търсили този двубой, но осъзнавам, че търговски той може да е един от най-големите в спорта. Това е благодарение и на работата на Джейк и MVP, и на популярността на Ей Джей.

Джейк Пол вече е, по мое мнение, сред 50-те най-добри круизери в света, но скача в тежка категория срещу един от най-добрите на това поколение – боец с нокаутиращ удар и невероятна скорост. Те обаче вярват, че Джошуа е загубил издръжливост в брадичката и че могат да го нокаутират.

Ще е като гледаш Дейвид Блейн в опасен номер – всички ще са на ръба на стола си, чудейки се какво ще стане още в първите секунди. Опасно е, зрелищно е и има голям шанс това да е последният мач на Джейк Пол, ако се случи.

Реакциите са разделени – половината хора ми пишат „Да, нокаутирай го и го махни от бокса“, а другите питат защо не се бие с някой друг. Но независимо дали хората искат да видят Джошуа да го откаже от спорта, или вярват, че Джейк има шанс – всички ще гледат. Става дума за милиони, може би стотици милиони зрители по света", каза Хърн.