Антъни Джошуа може да направи подгряващ мач до края на годината

Боксовият промоутър Еди Хърн разкри, че има реален шанс Антъни Джошуа да се завърне на ринга преди края на 2025 година, но само в "подгряващ" мач, който няма да бъде главно събитие. По думите му приоритетът е ритъмът и подготовката за големите двубои през 2026-а, включително сблъсък с Тайсън Фюри.
„Той може да се бие тази година,“ каза Хърн. „Но ако го направи, ще бъде добавен към карта — няма да е главен мач.“
Хърн подчерта, че евентуалният двубой през 2025 г. няма да е заради финансови мотиви, а за да се върне усещането за игра и да се натрупа форма след дълга пауза.
„Не става дума за парите в този мач тази година. Става дума да си вържеш ръкавиците, да излезеш и да удариш един на някого, после обратно в лагера, да се подготвиш за следващия — и след това да се биеш с Тайсън Фюри.“
Според Хърн местата за евентуалното завръщане са отворени — в разговора се появиха варианти като Монако и дори САЩ, но всичко остава „50/50“:
„Има разговори. Ако се бие тази година, ще е просто разгряване след година и половина извън ринга. 50/50 е дали изобщо ще се случи. Ако да — ще бъде добавен към карта, няма да води вечерта.“
Хърн бе предпазлив и за евентуално участие на Джошуа в планирано шоу в Африка през декември:
„Дали AJ отива в Африка? Възможно е. Не мисля, но кой знае — всичко може да се случи.“