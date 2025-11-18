Популярни
Очаквайте на живо: България - Черна гора

  • 18 ное 2025 | 18:00
  • 1083
  • 1
Очаквайте на живо: България - Черна гора

България продължава участието си в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с домакински мач. В 19:00 часа момичетата на Таня Гатева се изправят срещу Черна гора в “Арена Ботевград”.

Националките ни се представят превъзходно до момента, като спечелиха убедително и двете си гостувания в първите си две срещи - 141:48 срещу Азербайджан в Баку и 80:60 срещу Украйна в Рига.

България е едноличен лидер в класирането в квалификационна Група “Е” с 2 победи от 2 мача. Черногорският състав отстъпи у дома пред Украйна, след което надигра като гост Азербайджан.

Снимка: ФИБА

Какво ще стане, когато всички се върнат? Звезда прави чудеса без половин отбор! И то какъв!

  • 18 ное 2025 | 14:49
  • 652
  • 0
Таня Гатева определи състава за мача с Черна гора

  • 18 ное 2025 | 14:23
  • 951
  • 0
Абсолютна доминация: Йокич има повече трипъл-дабъли от следващите трима взети заедно

  • 18 ное 2025 | 13:53
  • 437
  • 0
Виктор Уембаняма ще пропусне няколко седмици заради контузия

  • 18 ное 2025 | 12:47
  • 506
  • 0
Двоен удар за Милуоки: загуба от Кливланд и контузия на Адетокунбо

  • 18 ное 2025 | 12:18
  • 2168
  • 0
Булс превзеха Денвър въпреки фантастичния Йокич

  • 18 ное 2025 | 11:23
  • 1534
  • 1
България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 20462
  • 143
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 19343
  • 27
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 27769
  • 39
Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 10960
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 15856
  • 29